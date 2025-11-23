- 成长
交易:
32
盈利交易:
30 (93.75%)
亏损交易:
2 (6.25%)
最好交易:
432.62 USD
最差交易:
-8.38 USD
毛利:
2 267.64 USD (101 429 pips)
毛利亏损:
-13.99 USD (459 pips)
最大连续赢利:
23 (2 089.40 USD)
最大连续盈利:
2 089.40 USD (23)
夏普比率:
0.89
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.50%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
14 天
采收率:
210.23
长期交易:
32 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
162.09
预期回报:
70.43 USD
平均利润:
75.59 USD
平均损失:
-7.00 USD
最大连续失误:
2 (-10.72 USD)
最大连续亏损:
-10.72 USD (2)
每月增长:
2.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.40 USD
最大值:
10.72 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (10.72 USD)
净值:
0.45% (453.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NI225
|13
|STOXX50E
|7
|SP500
|6
|XAUUSD
|3
|NDX
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NI225
|721
|STOXX50E
|505
|SP500
|298
|XAUUSD
|709
|NDX
|22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NI225
|12K
|STOXX50E
|7.6K
|SP500
|6.3K
|XAUUSD
|75K
|NDX
|558
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
最好交易: +432.62 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 089.40 USD
最大连续亏损: -10.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.57 × 251
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
My Darwinex Zero Portfolio trades the S&P 500, NASDAQ 100, GOLD, EURO STOXX 50, and Nikkei 225 indices as index CFDs long only in swing trades. @Darwinex Zero: DGBX
没有评论
