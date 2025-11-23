СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SPX500 NASDAQ STOXX50 GOLD
Mario Aurich

SPX500 NASDAQ STOXX50 GOLD

Mario Aurich
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
30 (93.75%)
Убыточных трейдов:
2 (6.25%)
Лучший трейд:
432.62 USD
Худший трейд:
-8.38 USD
Общая прибыль:
2 267.64 USD (101 429 pips)
Общий убыток:
-13.99 USD (459 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2 089.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 089.40 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.89
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
14 дней
Фактор восстановления:
210.23
Длинных трейдов:
32 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
162.09
Мат. ожидание:
70.43 USD
Средняя прибыль:
75.59 USD
Средний убыток:
-7.00 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.72 USD (2)
Прирост в месяц:
2.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.40 USD
Максимальная:
10.72 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (10.72 USD)
По эквити:
0.45% (453.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NI225 13
STOXX50E 7
SP500 6
XAUUSD 3
NDX 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NI225 721
STOXX50E 505
SP500 298
XAUUSD 709
NDX 22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NI225 12K
STOXX50E 7.6K
SP500 6.3K
XAUUSD 75K
NDX 558
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +432.62 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 089.40 USD
Макс. убыток в серии: -10.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.57 × 251
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.13 × 980
еще 3...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
My Darwinex Zero Portfolio trades the S&P 500, NASDAQ 100, GOLD, EURO STOXX 50, and Nikkei 225 indices as index CFDs long only in swing trades.  @Darwinex Zero: DGBX
Нет отзывов
2026.01.15 10:41
Share of trading days is too low
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Share of trading days is too low
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 02:26
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.9% of days out of the 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 02:26
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.45% of days out of the 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 20:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 17:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 17:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 17:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.23 17:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 17:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SPX500 NASDAQ STOXX50 GOLD
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
102K
USD
8
0%
32
93%
100%
162.09
70.43
USD
0%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.