Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
30 (93.75%)
Убыточных трейдов:
2 (6.25%)
Лучший трейд:
432.62 USD
Худший трейд:
-8.38 USD
Общая прибыль:
2 267.64 USD (101 429 pips)
Общий убыток:
-13.99 USD (459 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2 089.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 089.40 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.89
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
14 дней
Фактор восстановления:
210.23
Длинных трейдов:
32 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
162.09
Мат. ожидание:
70.43 USD
Средняя прибыль:
75.59 USD
Средний убыток:
-7.00 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.72 USD (2)
Прирост в месяц:
2.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.40 USD
Максимальная:
10.72 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (10.72 USD)
По эквити:
0.45% (453.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NI225
|13
|STOXX50E
|7
|SP500
|6
|XAUUSD
|3
|NDX
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NI225
|721
|STOXX50E
|505
|SP500
|298
|XAUUSD
|709
|NDX
|22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NI225
|12K
|STOXX50E
|7.6K
|SP500
|6.3K
|XAUUSD
|75K
|NDX
|558
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.57 × 251
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
My Darwinex Zero Portfolio trades the S&P 500, NASDAQ 100, GOLD, EURO STOXX 50, and Nikkei 225 indices as index CFDs long only in swing trades. @Darwinex Zero: DGBX
