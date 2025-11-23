- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
30 (93.75%)
Verlusttrades:
2 (6.25%)
Bester Trade:
432.62 USD
Schlechtester Trade:
-8.38 USD
Bruttoprofit:
2 267.64 USD (101 429 pips)
Bruttoverlust:
-13.99 USD (459 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (2 089.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 089.40 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.89
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.50%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
14 Tage
Erholungsfaktor:
210.23
Long-Positionen:
32 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
162.09
Mathematische Gewinnerwartung:
70.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
75.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-10.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.72 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.07%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.40 USD
Maximaler:
10.72 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.01% (10.72 USD)
Kapital:
0.45% (453.17 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NI225
|13
|STOXX50E
|7
|SP500
|6
|XAUUSD
|3
|NDX
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NI225
|721
|STOXX50E
|505
|SP500
|298
|XAUUSD
|709
|NDX
|22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NI225
|12K
|STOXX50E
|7.6K
|SP500
|6.3K
|XAUUSD
|75K
|NDX
|558
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +432.62 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 089.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.72 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.57 × 251
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
Mein Darwinex Zero Portfolio handelt den S&P 500, NASDAQ 100, GOLD, EURO STOXX 50 & Nikkei 225 -Index als Index CFD Long only im Swing Trade. @Darwinex Zero: DGBX
