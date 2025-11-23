- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
30 (93.75%)
Transacciones Irrentables:
2 (6.25%)
Mejor transacción:
432.62 USD
Peor transacción:
-8.38 USD
Beneficio Bruto:
2 267.64 USD (101 429 pips)
Pérdidas Brutas:
-13.99 USD (459 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (2 089.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 089.40 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.89
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.50%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
14 días
Factor de Recuperación:
210.23
Transacciones Largas:
32 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
162.09
Beneficio Esperado:
70.43 USD
Beneficio medio:
75.59 USD
Pérdidas medias:
-7.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-10.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.72 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.07%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.40 USD
Máxima:
10.72 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (10.72 USD)
De fondos:
0.45% (453.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NI225
|13
|STOXX50E
|7
|SP500
|6
|XAUUSD
|3
|NDX
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NI225
|721
|STOXX50E
|505
|SP500
|298
|XAUUSD
|709
|NDX
|22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NI225
|12K
|STOXX50E
|7.6K
|SP500
|6.3K
|XAUUSD
|75K
|NDX
|558
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +432.62 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +2 089.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.72 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.57 × 251
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
otros 3...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
My Darwinex Zero Portfolio trades the S&P 500, NASDAQ 100, GOLD, EURO STOXX 50, and Nikkei 225 indices as index CFDs long only in swing trades. @Darwinex Zero: DGBX
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
8
0%
32
93%
100%
162.09
70.43
USD
USD
0%
1:200