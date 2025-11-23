El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 PrimeCodex-MT5 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 Exness-MT5Real20 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 ICMarketsSC-MT5 1.30 × 20 Darwinex-Live 1.57 × 251 FPMarketsLLC-Live 1.62 × 39 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 Alpari-Real01 3.00 × 1 FXOpen-MT5 3.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 4.00 × 1 Swissquote-Server 4.48 × 112 VantageFXInternational-Live 5.25 × 20 KuberaCapitalMarkets-Server 5.62 × 13 AdmiralMarkets-Live 6.06 × 33 IFCMarketsLtd-Real 6.14 × 7 FPMarkets-Live 6.54 × 37 Weltrade-Real 7.13 × 980 otros 3... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada