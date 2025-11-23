- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
39 (84.78%)
損失トレード:
7 (15.22%)
ベストトレード:
48.15 USD
最悪のトレード:
-3.53 USD
総利益:
424.04 USD (174 690 pips)
総損失:
-13.28 USD (12 324 pips)
最大連続の勝ち:
17 (334.13 USD)
最大連続利益:
334.13 USD (17)
シャープレシオ:
0.71
取引アクティビティ:
3.01%
最大入金額:
3.13%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
56 分
リカバリーファクター:
89.10
長いトレード:
19 (41.30%)
短いトレード:
27 (58.70%)
プロフィットファクター:
31.93
期待されたペイオフ:
8.93 USD
平均利益:
10.87 USD
平均損失:
-1.90 USD
最大連続の負け:
2 (-4.61 USD)
最大連続損失:
-4.61 USD (2)
月間成長:
15.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.61 USD (0.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.26% (3.52 USD)
エクイティによる:
2.43% (33.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|411
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|162K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +48.15 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +334.13 USD
最大連続損失: -4.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
374 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
41%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
100%
46
84%
3%
31.93
8.93
USD
USD
2%
1:500