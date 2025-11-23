- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
39 (84.78%)
Убыточных трейдов:
7 (15.22%)
Лучший трейд:
48.15 USD
Худший трейд:
-3.53 USD
Общая прибыль:
424.04 USD (174 690 pips)
Общий убыток:
-13.28 USD (12 324 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (334.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
334.13 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
3.01%
Макс. загрузка депозита:
3.13%
Последний трейд:
16 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
89.10
Длинных трейдов:
19 (41.30%)
Коротких трейдов:
27 (58.70%)
Профит фактор:
31.93
Мат. ожидание:
8.93 USD
Средняя прибыль:
10.87 USD
Средний убыток:
-1.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.61 USD (2)
Прирост в месяц:
15.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.61 USD (0.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (3.52 USD)
По эквити:
2.43% (33.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|411
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|162K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.15 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +334.13 USD
Макс. убыток в серии: -4.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
еще 374...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
100%
46
84%
3%
31.93
8.93
USD
USD
2%
1:500