Сигналы / MetaTrader 4 / Vortex Gold S2 Normal Risk
Stanislav Tomilov

Vortex Gold S2 Normal Risk

Stanislav Tomilov
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 41%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
39 (84.78%)
Убыточных трейдов:
7 (15.22%)
Лучший трейд:
48.15 USD
Худший трейд:
-3.53 USD
Общая прибыль:
424.04 USD (174 690 pips)
Общий убыток:
-13.28 USD (12 324 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (334.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
334.13 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
3.01%
Макс. загрузка депозита:
3.13%
Последний трейд:
16 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
89.10
Длинных трейдов:
19 (41.30%)
Коротких трейдов:
27 (58.70%)
Профит фактор:
31.93
Мат. ожидание:
8.93 USD
Средняя прибыль:
10.87 USD
Средний убыток:
-1.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.61 USD (2)
Прирост в месяц:
15.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.61 USD (0.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (3.52 USD)
По эквити:
2.43% (33.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 411
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 162K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.15 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +334.13 USD
Макс. убыток в серии: -4.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.23 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 02:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 02:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.