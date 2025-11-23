- 成长
交易:
46
盈利交易:
39 (84.78%)
亏损交易:
7 (15.22%)
最好交易:
48.15 USD
最差交易:
-3.53 USD
毛利:
424.04 USD (174 690 pips)
毛利亏损:
-13.28 USD (12 324 pips)
最大连续赢利:
17 (334.13 USD)
最大连续盈利:
334.13 USD (17)
夏普比率:
0.71
交易活动:
3.01%
最大入金加载:
3.13%
最近交易:
16 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
89.10
长期交易:
19 (41.30%)
短期交易:
27 (58.70%)
利润因子:
31.93
预期回报:
8.93 USD
平均利润:
10.87 USD
平均损失:
-1.90 USD
最大连续失误:
2 (-4.61 USD)
最大连续亏损:
-4.61 USD (2)
每月增长:
15.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.61 USD (0.33%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (3.52 USD)
净值:
2.43% (33.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|411
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|162K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.15 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +334.13 USD
最大连续亏损: -4.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
41%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
100%
46
84%
3%
31.93
8.93
USD
USD
2%
1:500