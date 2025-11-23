- 자본
49
이익 거래:
42 (85.71%)
손실 거래:
7 (14.29%)
최고의 거래:
48.15 USD
최악의 거래:
-3.53 USD
총 수익:
434.10 USD (184 750 pips)
총 손실:
-13.28 USD (12 324 pips)
연속 최대 이익:
17 (334.13 USD)
연속 최대 이익:
334.13 USD (17)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
1.99%
최대 입금량:
3.13%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
55 분
회복 요인:
91.28
롱(주식매수):
19 (38.78%)
숏(주식차입매도):
30 (61.22%)
수익 요인:
32.69
기대수익:
8.59 USD
평균 이익:
10.34 USD
평균 손실:
-1.90 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.61 USD)
연속 최대 손실:
-4.61 USD (2)
월별 성장률:
3.07%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.61 USD (0.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.26% (3.52 USD)
자본금별:
2.43% (33.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|421
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|172K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +48.15 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +334.13 USD
연속 최대 손실: -4.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
42%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
8
100%
49
85%
2%
32.68
8.59
USD
USD
2%
1:500