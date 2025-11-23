- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
39 (84.78%)
Negociações com perda:
7 (15.22%)
Melhor negociação:
48.15 USD
Pior negociação:
-3.53 USD
Lucro bruto:
424.04 USD (174 690 pips)
Perda bruta:
-13.28 USD (12 324 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (334.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
334.13 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.71
Atividade de negociação:
3.01%
Depósito máximo carregado:
3.13%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
89.10
Negociações longas:
19 (41.30%)
Negociações curtas:
27 (58.70%)
Fator de lucro:
31.93
Valor esperado:
8.93 USD
Lucro médio:
10.87 USD
Perda média:
-1.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.61 USD (2)
Crescimento mensal:
15.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.61 USD (0.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.26% (3.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.43% (33.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|411
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|162K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +48.15 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +334.13 USD
Máxima perda consecutiva: -4.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
374 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
41%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
100%
46
84%
3%
31.93
8.93
USD
USD
2%
1:500