Signale / MetaTrader 4 / Vortex Gold S2 Normal Risk
Stanislav Tomilov

Vortex Gold S2 Normal Risk

Stanislav Tomilov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 41%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
46
Gewinntrades:
39 (84.78%)
Verlusttrades:
7 (15.22%)
Bester Trade:
48.15 USD
Schlechtester Trade:
-3.53 USD
Bruttoprofit:
424.04 USD (174 690 pips)
Bruttoverlust:
-13.28 USD (12 324 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (334.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
334.13 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.71
Trading-Aktivität:
3.01%
Max deposit load:
3.13%
Letzter Trade:
16 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
56 Minuten
Erholungsfaktor:
89.10
Long-Positionen:
19 (41.30%)
Short-Positionen:
27 (58.70%)
Profit-Faktor:
31.93
Mathematische Gewinnerwartung:
8.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.61 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.61 USD (0.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.26% (3.52 USD)
Kapital:
2.43% (33.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 411
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 162K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +48.15 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +334.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
noch 374 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 02:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 02:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.