トレード:
90
利益トレード:
56 (62.22%)
損失トレード:
34 (37.78%)
ベストトレード:
33.40 USD
最悪のトレード:
-74.41 USD
総利益:
714.10 USD (12 864 pips)
総損失:
-549.85 USD (9 679 pips)
最大連続の勝ち:
8 (113.29 USD)
最大連続利益:
120.38 USD (7)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
95.09%
最大入金額:
26.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.69
長いトレード:
34 (37.78%)
短いトレード:
56 (62.22%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
1.83 USD
平均利益:
12.75 USD
平均損失:
-16.17 USD
最大連続の負け:
7 (-28.90 USD)
最大連続損失:
-113.43 USD (3)
月間成長:
5.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.52 USD
最大の:
236.45 USD (29.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.12% (236.45 USD)
エクイティによる:
20.49% (247.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|46
|GBPUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|172
|GBPUSD
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +33.40 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +113.29 USD
最大連続損失: -28.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
EGlobal-Classic3
|0.27 × 320
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 21
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|0.60 × 10
|
XMGlobal-Real 38
|0.63 × 234
|
XMGlobal-Real 8
|0.70 × 4906
|
XMGlobal-Real 14
|0.71 × 395
|
XMGlobal-Real 43
|0.71 × 2593
|
XMGlobal-Real 9
|0.72 × 619
|
XMGlobal-Real 18
|0.78 × 917
Simple trade only use fibonacci
trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd
contact me at telegram @Licsboy
use same account to get a good copy result
https://affs.click/x3icy
trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd
contact me at telegram @Licsboy
use same account to get a good copy result
https://affs.click/x3icy
