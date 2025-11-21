- 자본
- 축소
트레이드:
101
이익 거래:
61 (60.39%)
손실 거래:
40 (39.60%)
최고의 거래:
33.40 USD
최악의 거래:
-74.41 USD
총 수익:
795.11 USD (14 277 pips)
총 손실:
-786.49 USD (13 480 pips)
연속 최대 이익:
8 (113.29 USD)
연속 최대 이익:
120.38 USD (7)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
93.98%
최대 입금량:
26.74%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
44 (43.56%)
숏(주식차입매도):
57 (56.44%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
13.03 USD
평균 손실:
-19.66 USD
연속 최대 손실:
7 (-28.90 USD)
연속 최대 손실:
-207.00 USD (6)
월별 성장률:
-10.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.52 USD
최대한의:
236.45 USD (29.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.12% (236.45 USD)
자본금별:
20.49% (247.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|51
|GBPUSD
|50
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|131
|GBPUSD
|-123
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-766
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +33.40 USD
최악의 거래: -74 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +113.29 USD
연속 최대 손실: -28.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 38"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
EGlobal-Classic3
|0.27 × 320
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 21
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|0.60 × 10
|
XMGlobal-Real 38
|0.63 × 234
|
XMGlobal-Real 8
|0.70 × 4906
|
XMGlobal-Real 14
|0.71 × 395
|
XMGlobal-Real 43
|0.71 × 2593
|
XMGlobal-Real 9
|0.72 × 619
|
XMGlobal-Real 18
|0.78 × 917
Simple trade only use fibonacci
trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd
contact me at telegram @Licsboy
use same account to get a good copy result
https://affs.click/x3icy
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 45 USD
10%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
0%
101
60%
94%
1.01
0.09
USD
USD
20%
1:500