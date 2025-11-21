- 成长
交易:
85
盈利交易:
53 (62.35%)
亏损交易:
32 (37.65%)
最好交易:
33.40 USD
最差交易:
-74.41 USD
毛利:
679.68 USD (12 296 pips)
毛利亏损:
-507.80 USD (8 986 pips)
最大连续赢利:
8 (113.29 USD)
最大连续盈利:
120.38 USD (7)
夏普比率:
0.12
交易活动:
95.09%
最大入金加载:
26.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.73
长期交易:
34 (40.00%)
短期交易:
51 (60.00%)
利润因子:
1.34
预期回报:
2.02 USD
平均利润:
12.82 USD
平均损失:
-15.87 USD
最大连续失误:
7 (-28.90 USD)
最大连续亏损:
-113.43 USD (3)
每月增长:
16.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
40.52 USD
最大值:
236.45 USD (29.38%)
相对跌幅:
结余:
19.12% (236.45 USD)
净值:
20.49% (247.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|43
|GBPUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|182
|GBPUSD
|-10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2.3K
|GBPUSD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.40 USD
最差交易: -74 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +113.29 USD
最大连续亏损: -28.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
EGlobal-Classic3
|0.27 × 320
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 21
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|0.60 × 10
|
XMGlobal-Real 38
|0.63 × 234
|
XMGlobal-Real 8
|0.70 × 4906
|
XMGlobal-Real 14
|0.71 × 395
|
XMGlobal-Real 43
|0.71 × 2593
|
XMGlobal-Real 9
|0.72 × 619
|
XMGlobal-Real 18
|0.78 × 917
Simple trade only use fibonacci
trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd
contact me at telegram @Licsboy
use same account to get a good copy result
https://affs.click/x3icy
没有评论
