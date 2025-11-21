- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
90
Transacciones Rentables:
56 (62.22%)
Transacciones Irrentables:
34 (37.78%)
Mejor transacción:
33.40 USD
Peor transacción:
-74.41 USD
Beneficio Bruto:
714.10 USD (12 864 pips)
Pérdidas Brutas:
-549.85 USD (9 679 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (113.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
120.38 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
95.09%
Carga máxima del depósito:
26.74%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
0.69
Transacciones Largas:
34 (37.78%)
Transacciones Cortas:
56 (62.22%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
1.83 USD
Beneficio medio:
12.75 USD
Pérdidas medias:
-16.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-28.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-113.43 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.52 USD
Máxima:
236.45 USD (29.38%)
Reducción relativa:
De balance:
19.12% (236.45 USD)
De fondos:
20.49% (247.08 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|46
|GBPUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|172
|GBPUSD
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +33.40 USD
Peor transacción: -74 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +113.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 38" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
EGlobal-Classic3
|0.27 × 320
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 21
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|0.60 × 10
|
XMGlobal-Real 38
|0.63 × 234
|
XMGlobal-Real 8
|0.70 × 4906
|
XMGlobal-Real 14
|0.71 × 395
|
XMGlobal-Real 43
|0.71 × 2593
|
XMGlobal-Real 9
|0.72 × 619
|
XMGlobal-Real 18
|0.78 × 917
Simple trade only use fibonacci
trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd
