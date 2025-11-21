SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Simple fibonacci
Sandy Wijaya

Simple fibonacci

Sandy Wijaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 45 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
90
Gewinntrades:
56 (62.22%)
Verlusttrades:
34 (37.78%)
Bester Trade:
33.40 USD
Schlechtester Trade:
-74.41 USD
Bruttoprofit:
714.10 USD (12 864 pips)
Bruttoverlust:
-549.85 USD (9 679 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (113.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
120.38 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
95.09%
Max deposit load:
26.74%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
0.69
Long-Positionen:
34 (37.78%)
Short-Positionen:
56 (62.22%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-28.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-113.43 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.14%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.52 USD
Maximaler:
236.45 USD (29.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.12% (236.45 USD)
Kapital:
20.49% (247.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 46
GBPUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 172
GBPUSD -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2.1K
GBPUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.40 USD
Schlechtester Trade: -74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +113.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 15
FBS-Real-6
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 8
EGlobal-Classic3
0.27 × 320
ICMarkets-Live22
0.37 × 168
XMGlobal-Real 21
0.50 × 2
XMGlobal-Real 35
0.60 × 10
XMGlobal-Real 38
0.63 × 234
XMGlobal-Real 8
0.70 × 4906
XMGlobal-Real 14
0.71 × 395
XMGlobal-Real 43
0.71 × 2593
XMGlobal-Real 9
0.72 × 619
XMGlobal-Real 18
0.78 × 917
Simple trade only use fibonacci

trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd

contact me at telegram @Licsboy

use same account to get a good copy result
https://affs.click/x3icy
Keine Bewertungen
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Share of trading days is too low
2025.11.21 13:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 01:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 01:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 01:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 01:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 01:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
