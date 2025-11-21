- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
90
Gewinntrades:
56 (62.22%)
Verlusttrades:
34 (37.78%)
Bester Trade:
33.40 USD
Schlechtester Trade:
-74.41 USD
Bruttoprofit:
714.10 USD (12 864 pips)
Bruttoverlust:
-549.85 USD (9 679 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (113.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
120.38 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
95.09%
Max deposit load:
26.74%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
0.69
Long-Positionen:
34 (37.78%)
Short-Positionen:
56 (62.22%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-28.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-113.43 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.14%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.52 USD
Maximaler:
236.45 USD (29.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.12% (236.45 USD)
Kapital:
20.49% (247.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|46
|GBPUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|172
|GBPUSD
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +33.40 USD
Schlechtester Trade: -74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +113.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
EGlobal-Classic3
|0.27 × 320
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 21
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|0.60 × 10
|
XMGlobal-Real 38
|0.63 × 234
|
XMGlobal-Real 8
|0.70 × 4906
|
XMGlobal-Real 14
|0.71 × 395
|
XMGlobal-Real 43
|0.71 × 2593
|
XMGlobal-Real 9
|0.72 × 619
|
XMGlobal-Real 18
|0.78 × 917
Simple trade only use fibonacci
trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd
contact me at telegram @Licsboy
use same account to get a good copy result
https://affs.click/x3icy
trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd
contact me at telegram @Licsboy
use same account to get a good copy result
https://affs.click/x3icy
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
45 USD pro Monat
27%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
6
0%
90
62%
95%
1.29
1.83
USD
USD
20%
1:500