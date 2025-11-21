- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
90
Negociações com lucro:
56 (62.22%)
Negociações com perda:
34 (37.78%)
Melhor negociação:
33.40 USD
Pior negociação:
-74.41 USD
Lucro bruto:
714.10 USD (12 864 pips)
Perda bruta:
-549.85 USD (9 679 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (113.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
120.38 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
95.09%
Depósito máximo carregado:
26.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.69
Negociações longas:
34 (37.78%)
Negociações curtas:
56 (62.22%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
1.83 USD
Lucro médio:
12.75 USD
Perda média:
-16.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-28.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-113.43 USD (3)
Crescimento mensal:
5.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.52 USD
Máximo:
236.45 USD (29.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.12% (236.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.49% (247.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|46
|GBPUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|172
|GBPUSD
|-7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.40 USD
Pior negociação: -74 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +113.29 USD
Máxima perda consecutiva: -28.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
EGlobal-Classic3
|0.27 × 320
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 21
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|0.60 × 10
|
XMGlobal-Real 38
|0.63 × 234
|
XMGlobal-Real 8
|0.70 × 4906
|
XMGlobal-Real 14
|0.71 × 395
|
XMGlobal-Real 43
|0.71 × 2593
|
XMGlobal-Real 9
|0.72 × 619
|
XMGlobal-Real 18
|0.78 × 917
Simple trade only use fibonacci
trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd
contact me at telegram @Licsboy
use same account to get a good copy result
https://affs.click/x3icy
trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd
contact me at telegram @Licsboy
use same account to get a good copy result
https://affs.click/x3icy
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
45 USD por mês
27%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
6
0%
90
62%
95%
1.29
1.83
USD
USD
20%
1:500