Sandy Wijaya

Simple fibonacci

Sandy Wijaya
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 27%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
90
Negociações com lucro:
56 (62.22%)
Negociações com perda:
34 (37.78%)
Melhor negociação:
33.40 USD
Pior negociação:
-74.41 USD
Lucro bruto:
714.10 USD (12 864 pips)
Perda bruta:
-549.85 USD (9 679 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (113.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
120.38 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
95.09%
Depósito máximo carregado:
26.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.69
Negociações longas:
34 (37.78%)
Negociações curtas:
56 (62.22%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
1.83 USD
Lucro médio:
12.75 USD
Perda média:
-16.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-28.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-113.43 USD (3)
Crescimento mensal:
5.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.52 USD
Máximo:
236.45 USD (29.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.12% (236.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.49% (247.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 46
GBPUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 172
GBPUSD -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 2.1K
GBPUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.40 USD
Pior negociação: -74 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +113.29 USD
Máxima perda consecutiva: -28.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 15
FBS-Real-6
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 8
EGlobal-Classic3
0.27 × 320
ICMarkets-Live22
0.37 × 168
XMGlobal-Real 21
0.50 × 2
XMGlobal-Real 35
0.60 × 10
XMGlobal-Real 38
0.63 × 234
XMGlobal-Real 8
0.70 × 4906
XMGlobal-Real 14
0.71 × 395
XMGlobal-Real 43
0.71 × 2593
XMGlobal-Real 9
0.72 × 619
XMGlobal-Real 18
0.78 × 917
Simple trade only use fibonacci

trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd

contact me at telegram @Licsboy

use same account to get a good copy result
https://affs.click/x3icy
Sem comentários
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Share of trading days is too low
2025.11.21 13:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 01:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 01:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 01:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 01:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 01:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Simple fibonacci
45 USD por mês
27%
0
0
USD
1.2K
USD
6
0%
90
62%
95%
1.29
1.83
USD
20%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.