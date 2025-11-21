- Прирост
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
53 (62.35%)
Убыточных трейдов:
32 (37.65%)
Лучший трейд:
33.40 USD
Худший трейд:
-74.41 USD
Общая прибыль:
679.68 USD (12 296 pips)
Общий убыток:
-507.80 USD (8 986 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (113.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
120.38 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
95.09%
Макс. загрузка депозита:
26.74%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
34 (40.00%)
Коротких трейдов:
51 (60.00%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
12.82 USD
Средний убыток:
-15.87 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-28.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-113.43 USD (3)
Прирост в месяц:
16.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.52 USD
Максимальная:
236.45 USD (29.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.12% (236.45 USD)
По эквити:
20.49% (247.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|43
|GBPUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|182
|GBPUSD
|-10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.3K
|GBPUSD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.40 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +113.29 USD
Макс. убыток в серии: -28.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
EGlobal-Classic3
|0.27 × 320
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 21
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|0.60 × 10
|
XMGlobal-Real 38
|0.63 × 234
|
XMGlobal-Real 8
|0.70 × 4906
|
XMGlobal-Real 14
|0.71 × 395
|
XMGlobal-Real 43
|0.71 × 2593
|
XMGlobal-Real 9
|0.72 × 619
|
XMGlobal-Real 18
|0.78 × 917
Simple trade only use fibonacci
trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd
contact me at telegram @Licsboy
use same account to get a good copy result
https://affs.click/x3icy
trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd
contact me at telegram @Licsboy
Нет отзывов
