СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Simple fibonacci
Sandy Wijaya

Simple fibonacci

Sandy Wijaya
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2025 27%
XMGlobal-Real 38
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
53 (62.35%)
Убыточных трейдов:
32 (37.65%)
Лучший трейд:
33.40 USD
Худший трейд:
-74.41 USD
Общая прибыль:
679.68 USD (12 296 pips)
Общий убыток:
-507.80 USD (8 986 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (113.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
120.38 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
95.09%
Макс. загрузка депозита:
26.74%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
34 (40.00%)
Коротких трейдов:
51 (60.00%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
12.82 USD
Средний убыток:
-15.87 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-28.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-113.43 USD (3)
Прирост в месяц:
16.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.52 USD
Максимальная:
236.45 USD (29.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.12% (236.45 USD)
По эквити:
20.49% (247.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 43
GBPUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 182
GBPUSD -10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.3K
GBPUSD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.40 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +113.29 USD
Макс. убыток в серии: -28.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 15
FBS-Real-6
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 8
EGlobal-Classic3
0.27 × 320
ICMarkets-Live22
0.37 × 168
XMGlobal-Real 21
0.50 × 2
XMGlobal-Real 35
0.60 × 10
XMGlobal-Real 38
0.63 × 234
XMGlobal-Real 8
0.70 × 4906
XMGlobal-Real 14
0.71 × 395
XMGlobal-Real 43
0.71 × 2593
XMGlobal-Real 9
0.72 × 619
XMGlobal-Real 18
0.78 × 917
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Simple trade only use fibonacci

trade intraday with TP SL
most pair is eurusd and gbpusd

contact me at telegram @Licsboy

use same account to get a good copy result
https://affs.click/x3icy
Нет отзывов
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Share of trading days is too low
2025.11.21 13:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 01:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 01:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 01:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 01:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 01:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Simple fibonacci
45 USD в месяц
27%
0
0
USD
1.2K
USD
5
0%
85
62%
95%
1.33
2.02
USD
20%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.