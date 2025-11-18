- 成長
トレード:
228
利益トレード:
137 (60.08%)
損失トレード:
91 (39.91%)
ベストトレード:
252.42 USD
最悪のトレード:
-65.76 USD
総利益:
1 841.87 USD (98 026 pips)
総損失:
-1 385.43 USD (86 115 pips)
最大連続の勝ち:
19 (131.13 USD)
最大連続利益:
252.42 USD (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
31.99%
最大入金額:
2.47%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.65
長いトレード:
164 (71.93%)
短いトレード:
64 (28.07%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
2.00 USD
平均利益:
13.44 USD
平均損失:
-15.22 USD
最大連続の負け:
11 (-236.07 USD)
最大連続損失:
-236.07 USD (11)
月間成長:
4.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
85.12 USD
最大の:
275.80 USD (5.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.36% (275.80 USD)
エクイティによる:
3.79% (188.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|222
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|482
|EURUSD
|-26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-568
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +252.42 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +131.13 USD
最大連続損失: -236.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.88 × 32
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
8%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
8
100%
228
60%
32%
1.32
2.00
USD
USD
5%
1:500