交易:
228
盈利交易:
137 (60.08%)
亏损交易:
91 (39.91%)
最好交易:
252.42 USD
最差交易:
-65.76 USD
毛利:
1 841.87 USD (98 026 pips)
毛利亏损:
-1 385.43 USD (86 115 pips)
最大连续赢利:
19 (131.13 USD)
最大连续盈利:
252.42 USD (1)
夏普比率:
0.08
交易活动:
31.99%
最大入金加载:
2.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
51
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.65
长期交易:
164 (71.93%)
短期交易:
64 (28.07%)
利润因子:
1.33
预期回报:
2.00 USD
平均利润:
13.44 USD
平均损失:
-15.22 USD
最大连续失误:
11 (-236.07 USD)
最大连续亏损:
-236.07 USD (11)
每月增长:
4.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
85.12 USD
最大值:
275.80 USD (5.27%)
相对跌幅:
结余:
5.36% (275.80 USD)
净值:
3.79% (188.47 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|222
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|482
|EURUSD
|-26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-568
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +252.42 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +131.13 USD
最大连续亏损: -236.07 USD
