Trades insgesamt:
260
Gewinntrades:
162 (62.30%)
Verlusttrades:
98 (37.69%)
Bester Trade:
252.42 USD
Schlechtester Trade:
-201.60 USD
Bruttoprofit:
2 008.37 USD (106 338 pips)
Bruttoverlust:
-1 771.51 USD (99 100 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (131.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
252.42 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
28.77%
Max deposit load:
2.47%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
60
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.49
Long-Positionen:
177 (68.08%)
Short-Positionen:
83 (31.92%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-236.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-387.50 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.55%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
85.12 USD
Maximaler:
486.54 USD (8.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.36% (275.80 USD)
Kapital:
3.79% (188.47 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|262
|EURUSD
|-26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7.8K
|EURUSD
|-568
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +252.42 USD
Schlechtester Trade: -202 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +131.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -236.07 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.88 × 32
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
Keine Bewertungen
