Hua Gao

Sixiangqinniu

Hua Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
ECMarkets-Live05
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
260
Gewinntrades:
162 (62.30%)
Verlusttrades:
98 (37.69%)
Bester Trade:
252.42 USD
Schlechtester Trade:
-201.60 USD
Bruttoprofit:
2 008.37 USD (106 338 pips)
Bruttoverlust:
-1 771.51 USD (99 100 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (131.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
252.42 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
28.77%
Max deposit load:
2.47%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
60
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.49
Long-Positionen:
177 (68.08%)
Short-Positionen:
83 (31.92%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-236.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-387.50 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.55%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
85.12 USD
Maximaler:
486.54 USD (8.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.36% (275.80 USD)
Kapital:
3.79% (188.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 254
EURUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 262
EURUSD -26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7.8K
EURUSD -568
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +252.42 USD
Schlechtester Trade: -202 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +131.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -236.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ECMarkets-Live06
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
1.88 × 32
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 05:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 11:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 22:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 21:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Sixiangqinniu
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
9.9K
USD
9
100%
260
62%
29%
1.13
0.91
USD
5%
1:500
