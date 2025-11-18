- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
137 (60.08%)
Убыточных трейдов:
91 (39.91%)
Лучший трейд:
252.42 USD
Худший трейд:
-65.76 USD
Общая прибыль:
1 841.87 USD (98 026 pips)
Общий убыток:
-1 385.43 USD (86 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (131.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
252.42 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
31.99%
Макс. загрузка депозита:
2.47%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
164 (71.93%)
Коротких трейдов:
64 (28.07%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
2.00 USD
Средняя прибыль:
13.44 USD
Средний убыток:
-15.22 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-236.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-236.07 USD (11)
Прирост в месяц:
4.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
85.12 USD
Максимальная:
275.80 USD (5.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.36% (275.80 USD)
По эквити:
3.79% (188.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|222
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|482
|EURUSD
|-26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-568
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +252.42 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +131.13 USD
Макс. убыток в серии: -236.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.88 × 32
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
8
100%
228
60%
32%
1.32
2.00
USD
USD
5%
1:500