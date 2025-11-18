СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Sixiangqinniu
Hua Gao

Sixiangqinniu

Hua Gao
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 8%
ECMarkets-Live05
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
137 (60.08%)
Убыточных трейдов:
91 (39.91%)
Лучший трейд:
252.42 USD
Худший трейд:
-65.76 USD
Общая прибыль:
1 841.87 USD (98 026 pips)
Общий убыток:
-1 385.43 USD (86 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (131.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
252.42 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
31.99%
Макс. загрузка депозита:
2.47%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
164 (71.93%)
Коротких трейдов:
64 (28.07%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
2.00 USD
Средняя прибыль:
13.44 USD
Средний убыток:
-15.22 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-236.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-236.07 USD (11)
Прирост в месяц:
4.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
85.12 USD
Максимальная:
275.80 USD (5.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.36% (275.80 USD)
По эквити:
3.79% (188.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 222
EURUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 482
EURUSD -26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
EURUSD -568
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +252.42 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +131.13 USD
Макс. убыток в серии: -236.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ECMarkets-Live06
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
1.88 × 32
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.17 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 05:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 11:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 22:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 21:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sixiangqinniu
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
10K
USD
8
100%
228
60%
32%
1.32
2.00
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.