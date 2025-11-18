- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
228
Transacciones Rentables:
137 (60.08%)
Transacciones Irrentables:
91 (39.91%)
Mejor transacción:
252.42 USD
Peor transacción:
-65.76 USD
Beneficio Bruto:
1 841.87 USD (98 026 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 385.43 USD (86 115 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (131.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
252.42 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
31.99%
Carga máxima del depósito:
2.47%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.65
Transacciones Largas:
164 (71.93%)
Transacciones Cortas:
64 (28.07%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
2.00 USD
Beneficio medio:
13.44 USD
Pérdidas medias:
-15.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-236.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-236.07 USD (11)
Crecimiento al mes:
4.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
85.12 USD
Máxima:
275.80 USD (5.27%)
Reducción relativa:
De balance:
5.36% (275.80 USD)
De fondos:
3.79% (188.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|222
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|482
|EURUSD
|-26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-568
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +252.42 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +131.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -236.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.88 × 32
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
8%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
8
100%
228
60%
32%
1.32
2.00
USD
USD
5%
1:500