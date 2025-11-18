- Crescimento
Negociações:
228
Negociações com lucro:
137 (60.08%)
Negociações com perda:
91 (39.91%)
Melhor negociação:
252.42 USD
Pior negociação:
-65.76 USD
Lucro bruto:
1 841.87 USD (98 026 pips)
Perda bruta:
-1 385.43 USD (86 115 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (131.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
252.42 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
31.99%
Depósito máximo carregado:
2.47%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.65
Negociações longas:
164 (71.93%)
Negociações curtas:
64 (28.07%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
2.00 USD
Lucro médio:
13.44 USD
Perda média:
-15.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-236.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-236.07 USD (11)
Crescimento mensal:
4.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
85.12 USD
Máximo:
275.80 USD (5.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.36% (275.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.79% (188.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|222
|EURUSD
|6
|

|

|

|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|482
|EURUSD
|-26
|

|

|

|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-568
|

|

|

- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +252.42 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +131.13 USD
Máxima perda consecutiva: -236.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.88 × 32
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
8
100%
228
60%
32%
1.32
2.00
USD
USD
5%
1:500