Trade:
67
Profit Trade:
27 (40.29%)
Loss Trade:
40 (59.70%)
Best Trade:
252.42 USD
Worst Trade:
-60.30 USD
Profitto lordo:
826.73 USD (50 899 pips)
Perdita lorda:
-632.14 USD (47 128 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (219.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.42 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
37.29%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
42 (62.69%)
Short Trade:
25 (37.31%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
2.90 USD
Profitto medio:
30.62 USD
Perdita media:
-15.80 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-236.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-236.07 USD (11)
Crescita mensile:
3.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.12 USD
Massimale:
249.32 USD (4.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.79% (249.32 USD)
Per equità:
0.96% (47.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|195
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +252.42 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +219.39 USD
Massima perdita consecutiva: -236.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
4
100%
67
40%
37%
1.30
2.90
USD
USD
5%
1:500