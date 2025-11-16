- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
27 (55.10%)
損失トレード:
22 (44.90%)
ベストトレード:
64.40 USD
最悪のトレード:
-56.74 USD
総利益:
920.56 USD (57 605 pips)
総損失:
-690.13 USD (46 169 pips)
最大連続の勝ち:
6 (184.31 USD)
最大連続利益:
198.88 USD (4)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
97.36%
最大入金額:
7.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.97
長いトレード:
29 (59.18%)
短いトレード:
20 (40.82%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
4.70 USD
平均利益:
34.09 USD
平均損失:
-31.37 USD
最大連続の負け:
4 (-116.78 USD)
最大連続損失:
-116.78 USD (4)
月間成長:
4.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.85 USD
最大の:
238.20 USD (18.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.32% (238.20 USD)
エクイティによる:
3.79% (49.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|GBPUSD
|5
|CHFJPY
|5
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|EURJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|104
|GBPUSD
|-29
|CHFJPY
|-1
|GBPJPY
|42
|EURUSD
|-9
|USDJPY
|64
|EURJPY
|59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|745
|GBPUSD
|-545
|CHFJPY
|-891
|GBPJPY
|4.5K
|EURUSD
|-143
|USDJPY
|3.4K
|EURJPY
|4.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +64.40 USD
最悪のトレード: -57 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +184.31 USD
最大連続損失: -116.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
