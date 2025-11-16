- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
27 (55.10%)
亏损交易:
22 (44.90%)
最好交易:
64.40 USD
最差交易:
-56.74 USD
毛利:
920.56 USD (57 605 pips)
毛利亏损:
-690.13 USD (46 169 pips)
最大连续赢利:
6 (184.31 USD)
最大连续盈利:
198.88 USD (4)
夏普比率:
0.15
交易活动:
97.36%
最大入金加载:
7.85%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.97
长期交易:
29 (59.18%)
短期交易:
20 (40.82%)
利润因子:
1.33
预期回报:
4.70 USD
平均利润:
34.09 USD
平均损失:
-31.37 USD
最大连续失误:
4 (-116.78 USD)
最大连续亏损:
-116.78 USD (4)
每月增长:
4.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.85 USD
最大值:
238.20 USD (18.32%)
相对跌幅:
结余:
18.32% (238.20 USD)
净值:
3.79% (49.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|GBPUSD
|5
|CHFJPY
|5
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|EURJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|104
|GBPUSD
|-29
|CHFJPY
|-1
|GBPJPY
|42
|EURUSD
|-9
|USDJPY
|64
|EURJPY
|59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|745
|GBPUSD
|-545
|CHFJPY
|-891
|GBPJPY
|4.5K
|EURUSD
|-143
|USDJPY
|3.4K
|EURJPY
|4.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +64.40 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +184.31 USD
最大连续亏损: -116.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
23%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
9
0%
49
55%
97%
1.33
4.70
USD
USD
18%
1:200