- 자본
- 축소
트레이드:
93
이익 거래:
56 (60.21%)
손실 거래:
37 (39.78%)
최고의 거래:
331.19 USD
최악의 거래:
-139.30 USD
총 수익:
2 730.29 USD (84 511 pips)
총 손실:
-1 552.50 USD (67 391 pips)
연속 최대 이익:
6 (184.31 USD)
연속 최대 이익:
968.09 USD (4)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
98.40%
최대 입금량:
13.67%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.81
롱(주식매수):
57 (61.29%)
숏(주식차입매도):
36 (38.71%)
수익 요인:
1.76
기대수익:
12.66 USD
평균 이익:
48.76 USD
평균 손실:
-41.96 USD
연속 최대 손실:
5 (-419.29 USD)
연속 최대 손실:
-419.29 USD (5)
월별 성장률:
81.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.85 USD
최대한의:
419.29 USD (16.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.52% (419.29 USD)
자본금별:
30.18% (331.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|CHFJPY
|7
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|4
|EURJPY
|4
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|CHFJPY
|-60
|GBPUSD
|-54
|USDJPY
|49
|EURJPY
|69
|GBPJPY
|42
|EURUSD
|-9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.9K
|CHFJPY
|-3K
|GBPUSD
|-835
|USDJPY
|3K
|EURJPY
|4.7K
|GBPJPY
|4.5K
|EURUSD
|-143
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +331.19 USD
최악의 거래: -139 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +184.31 USD
연속 최대 손실: -419.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
