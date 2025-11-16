- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
11 (73.33%)
Loss Trade:
4 (26.67%)
Best Trade:
64.40 USD
Worst Trade:
-54.92 USD
Profitto lordo:
344.27 USD (21 372 pips)
Perdita lorda:
-142.20 USD (9 287 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (146.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
146.06 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
11 (73.33%)
Short Trade:
4 (26.67%)
Fattore di profitto:
2.42
Profitto previsto:
13.47 USD
Profitto medio:
31.30 USD
Perdita media:
-35.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-87.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.34 USD (2)
Crescita mensile:
20.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.85 USD
Massimale:
89.14 USD (8.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|77
|GBPUSD
|21
|CHFJPY
|22
|USDJPY
|15
|EURJPY
|23
|GBPJPY
|23
|EURUSD
|22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.2K
|GBPUSD
|775
|CHFJPY
|1.7K
|USDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.8K
|GBPJPY
|1.8K
|EURUSD
|594
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.40 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +146.06 USD
Massima perdita consecutiva: -87.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
