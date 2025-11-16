- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
27 (55.10%)
Negociações com perda:
22 (44.90%)
Melhor negociação:
64.40 USD
Pior negociação:
-56.74 USD
Lucro bruto:
920.56 USD (57 605 pips)
Perda bruta:
-690.13 USD (46 169 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (184.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
198.88 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
97.36%
Depósito máximo carregado:
7.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.97
Negociações longas:
29 (59.18%)
Negociações curtas:
20 (40.82%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
4.70 USD
Lucro médio:
34.09 USD
Perda média:
-31.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-116.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-116.78 USD (4)
Crescimento mensal:
4.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.85 USD
Máximo:
238.20 USD (18.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.32% (238.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.79% (49.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|GBPUSD
|5
|CHFJPY
|5
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|EURJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|104
|GBPUSD
|-29
|CHFJPY
|-1
|GBPJPY
|42
|EURUSD
|-9
|USDJPY
|64
|EURJPY
|59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|745
|GBPUSD
|-545
|CHFJPY
|-891
|GBPJPY
|4.5K
|EURUSD
|-143
|USDJPY
|3.4K
|EURJPY
|4.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +64.40 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +184.31 USD
Máxima perda consecutiva: -116.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
