Firdian Surya Adi Putra

GrowingFromOneGrand

Firdian Surya Adi Putra
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 23%
crescimento desde 2025 23%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
27 (55.10%)
Negociações com perda:
22 (44.90%)
Melhor negociação:
64.40 USD
Pior negociação:
-56.74 USD
Lucro bruto:
920.56 USD (57 605 pips)
Perda bruta:
-690.13 USD (46 169 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (184.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
198.88 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
97.36%
Depósito máximo carregado:
7.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.97
Negociações longas:
29 (59.18%)
Negociações curtas:
20 (40.82%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
4.70 USD
Lucro médio:
34.09 USD
Perda média:
-31.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-116.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-116.78 USD (4)
Crescimento mensal:
4.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.85 USD
Máximo:
238.20 USD (18.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.32% (238.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.79% (49.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 25
GBPUSD 5
CHFJPY 5
GBPJPY 4
EURUSD 4
USDJPY 3
EURJPY 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 104
GBPUSD -29
CHFJPY -1
GBPJPY 42
EURUSD -9
USDJPY 64
EURJPY 59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 745
GBPUSD -545
CHFJPY -891
GBPJPY 4.5K
EURUSD -143
USDJPY 3.4K
EURJPY 4.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +64.40 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +184.31 USD
Máxima perda consecutiva: -116.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
307 mais ...
Sem comentários
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 08:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 09:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GrowingFromOneGrand
30 USD por mês
23%
0
0
USD
1.2K
USD
9
0%
49
55%
97%
1.33
4.70
USD
18%
1:200
