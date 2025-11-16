SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GrowingFromOneGrand
Firdian Surya Adi Putra

GrowingFromOneGrand

Firdian Surya Adi Putra
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 23%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
27 (55.10%)
Transacciones Irrentables:
22 (44.90%)
Mejor transacción:
64.40 USD
Peor transacción:
-56.74 USD
Beneficio Bruto:
920.56 USD (57 605 pips)
Pérdidas Brutas:
-690.13 USD (46 169 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (184.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
198.88 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
97.36%
Carga máxima del depósito:
7.85%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.97
Transacciones Largas:
29 (59.18%)
Transacciones Cortas:
20 (40.82%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
4.70 USD
Beneficio medio:
34.09 USD
Pérdidas medias:
-31.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-116.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-116.78 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.33%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.85 USD
Máxima:
238.20 USD (18.32%)
Reducción relativa:
De balance:
18.32% (238.20 USD)
De fondos:
3.79% (49.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 25
GBPUSD 5
CHFJPY 5
GBPJPY 4
EURUSD 4
USDJPY 3
EURJPY 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 104
GBPUSD -29
CHFJPY -1
GBPJPY 42
EURUSD -9
USDJPY 64
EURJPY 59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 745
GBPUSD -545
CHFJPY -891
GBPJPY 4.5K
EURUSD -143
USDJPY 3.4K
EURJPY 4.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +64.40 USD
Peor transacción: -57 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +184.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -116.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
otros 307...
No hay comentarios
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 08:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 09:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
