Firdian Surya Adi Putra

GrowingFromOneGrand

Firdian Surya Adi Putra
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
27 (56.25%)
Убыточных трейдов:
21 (43.75%)
Лучший трейд:
64.40 USD
Худший трейд:
-56.74 USD
Общая прибыль:
920.56 USD (57 605 pips)
Общий убыток:
-657.52 USD (45 200 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (184.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
198.88 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
97.36%
Макс. загрузка депозита:
7.85%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
29 (60.42%)
Коротких трейдов:
19 (39.58%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
5.48 USD
Средняя прибыль:
34.09 USD
Средний убыток:
-31.31 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-116.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-116.78 USD (4)
Прирост в месяц:
4.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.85 USD
Максимальная:
238.20 USD (18.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.32% (238.20 USD)
По эквити:
3.79% (49.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 25
GBPUSD 5
CHFJPY 4
GBPJPY 4
EURUSD 4
USDJPY 3
EURJPY 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 104
GBPUSD -29
CHFJPY 32
GBPJPY 42
EURUSD -9
USDJPY 64
EURJPY 59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 745
GBPUSD -545
CHFJPY 78
GBPJPY 4.5K
EURUSD -143
USDJPY 3.4K
EURJPY 4.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +64.40 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +184.31 USD
Макс. убыток в серии: -116.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 08:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 09:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GrowingFromOneGrand
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
1.3K
USD
9
0%
48
56%
97%
1.40
5.48
USD
18%
1:200
Копировать

