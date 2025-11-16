- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
27 (56.25%)
Убыточных трейдов:
21 (43.75%)
Лучший трейд:
64.40 USD
Худший трейд:
-56.74 USD
Общая прибыль:
920.56 USD (57 605 pips)
Общий убыток:
-657.52 USD (45 200 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (184.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
198.88 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
97.36%
Макс. загрузка депозита:
7.85%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
29 (60.42%)
Коротких трейдов:
19 (39.58%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
5.48 USD
Средняя прибыль:
34.09 USD
Средний убыток:
-31.31 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-116.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-116.78 USD (4)
Прирост в месяц:
4.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.85 USD
Максимальная:
238.20 USD (18.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.32% (238.20 USD)
По эквити:
3.79% (49.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|GBPUSD
|5
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|EURJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|104
|GBPUSD
|-29
|CHFJPY
|32
|GBPJPY
|42
|EURUSD
|-9
|USDJPY
|64
|EURJPY
|59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|745
|GBPUSD
|-545
|CHFJPY
|78
|GBPJPY
|4.5K
|EURUSD
|-143
|USDJPY
|3.4K
|EURJPY
|4.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +64.40 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +184.31 USD
Макс. убыток в серии: -116.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
9
0%
48
56%
97%
1.40
5.48
USD
USD
18%
1:200