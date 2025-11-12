- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 888
利益トレード:
1 679 (88.93%)
損失トレード:
209 (11.07%)
ベストトレード:
725.56 USD
最悪のトレード:
-301.15 USD
総利益:
5 081.58 USD (20 809 593 pips)
総損失:
-3 396.71 USD (21 476 059 pips)
最大連続の勝ち:
52 (46.27 USD)
最大連続利益:
889.19 USD (7)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
230
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.89
長いトレード:
833 (44.12%)
短いトレード:
1 055 (55.88%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
0.89 USD
平均利益:
3.03 USD
平均損失:
-16.25 USD
最大連続の負け:
6 (-892.36 USD)
最大連続損失:
-892.36 USD (6)
月間成長:
9.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
61.68 USD
最大の:
892.36 USD (8.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.10% (892.36 USD)
エクイティによる:
20.16% (2 217.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1764
|XAUUSD
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|1.5K
|XAUUSD
|154
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-669K
|XAUUSD
|3K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +725.56 USD
最悪のトレード: -301 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +46.27 USD
最大連続損失: -892.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
18%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
7
100%
1 888
88%
100%
1.49
0.89
USD
USD
20%
1:500