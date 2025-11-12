- 成长
交易:
1 839
盈利交易:
1 635 (88.90%)
亏损交易:
204 (11.09%)
最好交易:
725.56 USD
最差交易:
-301.15 USD
毛利:
4 935.60 USD (20 802 290 pips)
毛利亏损:
-3 310.43 USD (21 467 877 pips)
最大连续赢利:
52 (46.27 USD)
最大连续盈利:
889.19 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.81%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
224
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.82
长期交易:
792 (43.07%)
短期交易:
1 047 (56.93%)
利润因子:
1.49
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
3.02 USD
平均损失:
-16.23 USD
最大连续失误:
6 (-892.36 USD)
最大连续亏损:
-892.36 USD (6)
每月增长:
9.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
61.68 USD
最大值:
892.36 USD (8.10%)
相对跌幅:
结余:
8.10% (892.36 USD)
净值:
20.16% (2 217.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1764
|XAUUSD
|75
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1.5K
|XAUUSD
|94
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-669K
|XAUUSD
|3.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +725.56 USD
最差交易: -301 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +46.27 USD
最大连续亏损: -892.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
