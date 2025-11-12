- 자본
- 축소
트레이드:
2 355
이익 거래:
2 106 (89.42%)
손실 거래:
249 (10.57%)
최고의 거래:
725.56 USD
최악의 거래:
-301.15 USD
총 수익:
6 938.84 USD (20 894 854 pips)
총 손실:
-4 521.27 USD (21 561 432 pips)
연속 최대 이익:
52 (46.27 USD)
연속 최대 이익:
889.19 USD (7)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.81%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
313
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.71
롱(주식매수):
1 054 (44.76%)
숏(주식차입매도):
1 301 (55.24%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
1.03 USD
평균 이익:
3.29 USD
평균 손실:
-18.16 USD
연속 최대 손실:
6 (-892.36 USD)
연속 최대 손실:
-892.36 USD (6)
월별 성장률:
13.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.68 USD
최대한의:
892.36 USD (8.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.10% (892.36 USD)
자본금별:
20.16% (2 217.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1764
|XAUUSD
|591
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|1.5K
|XAUUSD
|886
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-669K
|XAUUSD
|2.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +725.56 USD
최악의 거래: -301 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +46.27 USD
연속 최대 손실: -892.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 19
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
