Всего трейдов:
1 954
Прибыльных трейдов:
1 740 (89.04%)
Убыточных трейдов:
214 (10.95%)
Лучший трейд:
725.56 USD
Худший трейд:
-301.15 USD
Общая прибыль:
5 221.31 USD (20 820 641 pips)
Общий убыток:
-3 439.80 USD (21 480 365 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (46.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
889.19 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.81%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
236
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.00
Длинных трейдов:
844 (43.19%)
Коротких трейдов:
1 110 (56.81%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
3.00 USD
Средний убыток:
-16.07 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-892.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-892.36 USD (6)
Прирост в месяц:
9.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.68 USD
Максимальная:
892.36 USD (8.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.10% (892.36 USD)
По эквити:
20.16% (2 217.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1764
|XAUUSD
|190
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.5K
|XAUUSD
|250
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-669K
|XAUUSD
|9.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Лучший трейд: +725.56 USD
Худший трейд: -301 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +46.27 USD
Макс. убыток в серии: -892.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
