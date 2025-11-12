СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XAU Hero
Andy Halim

XAU Hero

Andy Halim
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
FBS-Real-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 954
Прибыльных трейдов:
1 740 (89.04%)
Убыточных трейдов:
214 (10.95%)
Лучший трейд:
725.56 USD
Худший трейд:
-301.15 USD
Общая прибыль:
5 221.31 USD (20 820 641 pips)
Общий убыток:
-3 439.80 USD (21 480 365 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (46.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
889.19 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.81%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
236
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.00
Длинных трейдов:
844 (43.19%)
Коротких трейдов:
1 110 (56.81%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
3.00 USD
Средний убыток:
-16.07 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-892.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-892.36 USD (6)
Прирост в месяц:
9.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.68 USD
Максимальная:
892.36 USD (8.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.10% (892.36 USD)
По эквити:
20.16% (2 217.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1764
XAUUSD 190
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.5K
XAUUSD 250
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -669K
XAUUSD 9.8K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +725.56 USD
Худший трейд: -301 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +46.27 USD
Макс. убыток в серии: -892.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 10
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
еще 27...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 11:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU Hero
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
10K
USD
7
100%
1 954
89%
100%
1.51
0.91
USD
20%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.