- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.76 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
17.60 USD (175 897 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (17.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.60 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.02%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.60 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.22% (22.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|176K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.76 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +17.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 75
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 90
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|3.49 × 41
|
Exness-Real18
|21.25 × 20
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
11
100%
100%
n/a
1.60
USD
USD
0%
1:500