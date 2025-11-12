- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 888
Negociações com lucro:
1 679 (88.93%)
Negociações com perda:
209 (11.07%)
Melhor negociação:
725.56 USD
Pior negociação:
-301.15 USD
Lucro bruto:
5 081.58 USD (20 809 593 pips)
Perda bruta:
-3 396.71 USD (21 476 059 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (46.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
889.19 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.81%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
230
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.89
Negociações longas:
833 (44.12%)
Negociações curtas:
1 055 (55.88%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
0.89 USD
Lucro médio:
3.03 USD
Perda média:
-16.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-892.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-892.36 USD (6)
Crescimento mensal:
9.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.68 USD
Máximo:
892.36 USD (8.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.10% (892.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.16% (2 217.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1764
|XAUUSD
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|1.5K
|XAUUSD
|154
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-669K
|XAUUSD
|3K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +725.56 USD
Pior negociação: -301 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +46.27 USD
Máxima perda consecutiva: -892.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
