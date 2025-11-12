SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / XAU Hero
Andy Halim

XAU Hero

Andy Halim
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 888
Negociações com lucro:
1 679 (88.93%)
Negociações com perda:
209 (11.07%)
Melhor negociação:
725.56 USD
Pior negociação:
-301.15 USD
Lucro bruto:
5 081.58 USD (20 809 593 pips)
Perda bruta:
-3 396.71 USD (21 476 059 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (46.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
889.19 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.81%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
230
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.89
Negociações longas:
833 (44.12%)
Negociações curtas:
1 055 (55.88%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
0.89 USD
Lucro médio:
3.03 USD
Perda média:
-16.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-892.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-892.36 USD (6)
Crescimento mensal:
9.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.68 USD
Máximo:
892.36 USD (8.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.10% (892.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.16% (2 217.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 1764
XAUUSD 124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 1.5K
XAUUSD 154
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -669K
XAUUSD 3K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +725.56 USD
Pior negociação: -301 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +46.27 USD
Máxima perda consecutiva: -892.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 10
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
Sem comentários
2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 11:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XAU Hero
30 USD por mês
18%
0
0
USD
10K
USD
7
100%
1 888
88%
100%
1.49
0.89
USD
20%
1:500
