Andy Halim

XAU Hero

Andy Halim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 18%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 888
Gewinntrades:
1 679 (88.93%)
Verlusttrades:
209 (11.07%)
Bester Trade:
725.56 USD
Schlechtester Trade:
-301.15 USD
Bruttoprofit:
5 081.58 USD (20 809 593 pips)
Bruttoverlust:
-3 396.71 USD (21 476 059 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (46.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
889.19 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.81%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
230
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.89
Long-Positionen:
833 (44.12%)
Short-Positionen:
1 055 (55.88%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
0.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-892.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-892.36 USD (6)
Wachstum pro Monat :
9.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
61.68 USD
Maximaler:
892.36 USD (8.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.10% (892.36 USD)
Kapital:
20.16% (2 217.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 1764
XAUUSD 124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 1.5K
XAUUSD 154
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -669K
XAUUSD 3K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +725.56 USD
Schlechtester Trade: -301 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -892.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 10
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
noch 27 ...
Keine Bewertungen
2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 11:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
