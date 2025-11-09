- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
79 (68.10%)
損失トレード:
37 (31.90%)
ベストトレード:
37.50 USD
最悪のトレード:
-26.34 USD
総利益:
355.60 USD (581 031 pips)
総損失:
-279.57 USD (40 455 pips)
最大連続の勝ち:
8 (36.00 USD)
最大連続利益:
53.11 USD (6)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
32.55%
最大入金額:
18.70%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.30
長いトレード:
74 (63.79%)
短いトレード:
42 (36.21%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.66 USD
平均利益:
4.50 USD
平均損失:
-7.56 USD
最大連続の負け:
4 (-19.64 USD)
最大連続損失:
-26.34 USD (1)
月間成長:
47.05%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.13 USD
最大の:
58.61 USD (33.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.45% (58.61 USD)
エクイティによる:
27.44% (29.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|BTCUSD
|8
|EURJPY
|4
|ETHUSD
|4
|GBPJPY
|4
|AUDCAD
|3
|EURNZD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|2
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-19
|BTCUSD
|54
|EURJPY
|-4
|ETHUSD
|0
|GBPJPY
|-9
|AUDCAD
|-1
|EURNZD
|2
|USDCHF
|-1
|GBPCAD
|4
|CADJPY
|3
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|4
|EURUSD
|-1
|GBPCHF
|-5
|NZDCHF
|2
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|XAGUSD
|38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|BTCUSD
|543K
|EURJPY
|-690
|ETHUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|-1.4K
|AUDCAD
|-73
|EURNZD
|329
|USDCHF
|-57
|GBPCAD
|550
|CADJPY
|457
|USDJPY
|120
|AUDUSD
|194
|EURCAD
|259
|GBPAUD
|551
|EURUSD
|-142
|GBPCHF
|-395
|NZDCHF
|132
|EURGBP
|86
|GBPUSD
|263
|CHFJPY
|355
|NZDJPY
|97
|XAGUSD
|75
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.50 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +36.00 USD
最大連続損失: -19.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
FusionMarkets-Live 2
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.09 × 2037
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
レビューなし
