- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
116
盈利交易:
79 (68.10%)
亏损交易:
37 (31.90%)
最好交易:
37.50 USD
最差交易:
-26.34 USD
毛利:
355.60 USD (581 031 pips)
毛利亏损:
-279.57 USD (40 455 pips)
最大连续赢利:
8 (36.00 USD)
最大连续盈利:
53.11 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
32.55%
最大入金加载:
18.70%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.30
长期交易:
74 (63.79%)
短期交易:
42 (36.21%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
4.50 USD
平均损失:
-7.56 USD
最大连续失误:
4 (-19.64 USD)
最大连续亏损:
-26.34 USD (1)
每月增长:
47.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.13 USD
最大值:
58.61 USD (33.43%)
相对跌幅:
结余:
39.45% (58.61 USD)
净值:
27.44% (29.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|BTCUSD
|8
|EURJPY
|4
|ETHUSD
|4
|GBPJPY
|4
|AUDCAD
|3
|EURNZD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|2
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-19
|BTCUSD
|54
|EURJPY
|-4
|ETHUSD
|0
|GBPJPY
|-9
|AUDCAD
|-1
|EURNZD
|2
|USDCHF
|-1
|GBPCAD
|4
|CADJPY
|3
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|4
|EURUSD
|-1
|GBPCHF
|-5
|NZDCHF
|2
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|XAGUSD
|38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|BTCUSD
|543K
|EURJPY
|-690
|ETHUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|-1.4K
|AUDCAD
|-73
|EURNZD
|329
|USDCHF
|-57
|GBPCAD
|550
|CADJPY
|457
|USDJPY
|120
|AUDUSD
|194
|EURCAD
|259
|GBPAUD
|551
|EURUSD
|-142
|GBPCHF
|-395
|NZDCHF
|132
|EURGBP
|86
|GBPUSD
|263
|CHFJPY
|355
|NZDJPY
|97
|XAGUSD
|75
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.50 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +36.00 USD
最大连续亏损: -19.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
FusionMarkets-Live 2
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.09 × 2037
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
more Info can Whatsapp : +62 812-9777-2229
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1305 USD
95%
0
0
USD
USD
138
USD
USD
10
100%
116
68%
33%
1.27
0.66
USD
USD
39%
1:500