Ni Kadek Petikratmini

SWING TRADE MINERVA

Ni Kadek Petikratmini
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 1305 USD per 
增长自 2025 95%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
116
盈利交易:
79 (68.10%)
亏损交易:
37 (31.90%)
最好交易:
37.50 USD
最差交易:
-26.34 USD
毛利:
355.60 USD (581 031 pips)
毛利亏损:
-279.57 USD (40 455 pips)
最大连续赢利:
8 (36.00 USD)
最大连续盈利:
53.11 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
32.55%
最大入金加载:
18.70%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.30
长期交易:
74 (63.79%)
短期交易:
42 (36.21%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
4.50 USD
平均损失:
-7.56 USD
最大连续失误:
4 (-19.64 USD)
最大连续亏损:
-26.34 USD (1)
每月增长:
47.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.13 USD
最大值:
58.61 USD (33.43%)
相对跌幅:
结余:
39.45% (58.61 USD)
净值:
27.44% (29.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 67
BTCUSD 8
EURJPY 4
ETHUSD 4
GBPJPY 4
AUDCAD 3
EURNZD 3
USDCHF 2
GBPCAD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
AUDUSD 2
EURCAD 2
GBPAUD 2
EURUSD 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
XAGUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -19
BTCUSD 54
EURJPY -4
ETHUSD 0
GBPJPY -9
AUDCAD -1
EURNZD 2
USDCHF -1
GBPCAD 4
CADJPY 3
USDJPY 1
AUDUSD 2
EURCAD 2
GBPAUD 4
EURUSD -1
GBPCHF -5
NZDCHF 2
EURGBP 1
GBPUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 1
XAGUSD 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -1.9K
BTCUSD 543K
EURJPY -690
ETHUSD -1.1K
GBPJPY -1.4K
AUDCAD -73
EURNZD 329
USDCHF -57
GBPCAD 550
CADJPY 457
USDJPY 120
AUDUSD 194
EURCAD 259
GBPAUD 551
EURUSD -142
GBPCHF -395
NZDCHF 132
EURGBP 86
GBPUSD 263
CHFJPY 355
NZDJPY 97
XAGUSD 75
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +37.50 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +36.00 USD
最大连续亏损: -19.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
FusionMarkets-Live 2
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 2037
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
29 更多...
more Info can Whatsapp : +62 812-9777-2229
没有评论
2026.01.19 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 14:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 06:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 01:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.23 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 13:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 13:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载