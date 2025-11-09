SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SWING TRADE MINERVA
Ni Kadek Petikratmini

SWING TRADE MINERVA

Ni Kadek Petikratmini
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 1305 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 95%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
116
Gewinntrades:
79 (68.10%)
Verlusttrades:
37 (31.90%)
Bester Trade:
37.50 USD
Schlechtester Trade:
-26.34 USD
Bruttoprofit:
355.60 USD (581 031 pips)
Bruttoverlust:
-279.57 USD (40 455 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (36.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.11 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
32.55%
Max deposit load:
18.70%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
1.30
Long-Positionen:
74 (63.79%)
Short-Positionen:
42 (36.21%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-19.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.34 USD (1)
Wachstum pro Monat :
47.05%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.13 USD
Maximaler:
58.61 USD (33.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.45% (58.61 USD)
Kapital:
27.44% (29.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 67
BTCUSD 8
EURJPY 4
ETHUSD 4
GBPJPY 4
AUDCAD 3
EURNZD 3
USDCHF 2
GBPCAD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
AUDUSD 2
EURCAD 2
GBPAUD 2
EURUSD 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
XAGUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -19
BTCUSD 54
EURJPY -4
ETHUSD 0
GBPJPY -9
AUDCAD -1
EURNZD 2
USDCHF -1
GBPCAD 4
CADJPY 3
USDJPY 1
AUDUSD 2
EURCAD 2
GBPAUD 4
EURUSD -1
GBPCHF -5
NZDCHF 2
EURGBP 1
GBPUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 1
XAGUSD 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.9K
BTCUSD 543K
EURJPY -690
ETHUSD -1.1K
GBPJPY -1.4K
AUDCAD -73
EURNZD 329
USDCHF -57
GBPCAD 550
CADJPY 457
USDJPY 120
AUDUSD 194
EURCAD 259
GBPAUD 551
EURUSD -142
GBPCHF -395
NZDCHF 132
EURGBP 86
GBPUSD 263
CHFJPY 355
NZDJPY 97
XAGUSD 75
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +37.50 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
FusionMarkets-Live 2
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 2037
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
noch 29 ...
more Info can Whatsapp : +62 812-9777-2229
Keine Bewertungen
2026.01.19 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 14:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 06:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 01:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.23 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 13:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 13:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
