- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
79 (68.10%)
Negociações com perda:
37 (31.90%)
Melhor negociação:
37.50 USD
Pior negociação:
-26.34 USD
Lucro bruto:
355.60 USD (581 031 pips)
Perda bruta:
-279.57 USD (40 455 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (36.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.11 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
32.55%
Depósito máximo carregado:
18.70%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.30
Negociações longas:
74 (63.79%)
Negociações curtas:
42 (36.21%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.66 USD
Lucro médio:
4.50 USD
Perda média:
-7.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-19.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.34 USD (1)
Crescimento mensal:
47.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.13 USD
Máximo:
58.61 USD (33.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.45% (58.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.44% (29.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|BTCUSD
|8
|EURJPY
|4
|ETHUSD
|4
|GBPJPY
|4
|AUDCAD
|3
|EURNZD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|2
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-19
|BTCUSD
|54
|EURJPY
|-4
|ETHUSD
|0
|GBPJPY
|-9
|AUDCAD
|-1
|EURNZD
|2
|USDCHF
|-1
|GBPCAD
|4
|CADJPY
|3
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|4
|EURUSD
|-1
|GBPCHF
|-5
|NZDCHF
|2
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|XAGUSD
|38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|BTCUSD
|543K
|EURJPY
|-690
|ETHUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|-1.4K
|AUDCAD
|-73
|EURNZD
|329
|USDCHF
|-57
|GBPCAD
|550
|CADJPY
|457
|USDJPY
|120
|AUDUSD
|194
|EURCAD
|259
|GBPAUD
|551
|EURUSD
|-142
|GBPCHF
|-395
|NZDCHF
|132
|EURGBP
|86
|GBPUSD
|263
|CHFJPY
|355
|NZDJPY
|97
|XAGUSD
|75
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.50 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +36.00 USD
Máxima perda consecutiva: -19.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
FusionMarkets-Live 2
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.09 × 2037
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
29 mais ...
