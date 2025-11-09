- 자본
- 축소
트레이드:
116
이익 거래:
79 (68.10%)
손실 거래:
37 (31.90%)
최고의 거래:
37.50 USD
최악의 거래:
-26.34 USD
총 수익:
355.60 USD (581 031 pips)
총 손실:
-279.57 USD (40 455 pips)
연속 최대 이익:
8 (36.00 USD)
연속 최대 이익:
53.11 USD (6)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
32.55%
최대 입금량:
18.70%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
1.30
롱(주식매수):
74 (63.79%)
숏(주식차입매도):
42 (36.21%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
0.66 USD
평균 이익:
4.50 USD
평균 손실:
-7.56 USD
연속 최대 손실:
4 (-19.64 USD)
연속 최대 손실:
-26.34 USD (1)
월별 성장률:
47.05%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.13 USD
최대한의:
58.61 USD (33.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.45% (58.61 USD)
자본금별:
27.44% (29.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|BTCUSD
|8
|EURJPY
|4
|ETHUSD
|4
|GBPJPY
|4
|AUDCAD
|3
|EURNZD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|2
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-19
|BTCUSD
|54
|EURJPY
|-4
|ETHUSD
|0
|GBPJPY
|-9
|AUDCAD
|-1
|EURNZD
|2
|USDCHF
|-1
|GBPCAD
|4
|CADJPY
|3
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|4
|EURUSD
|-1
|GBPCHF
|-5
|NZDCHF
|2
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|XAGUSD
|38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|BTCUSD
|543K
|EURJPY
|-690
|ETHUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|-1.4K
|AUDCAD
|-73
|EURNZD
|329
|USDCHF
|-57
|GBPCAD
|550
|CADJPY
|457
|USDJPY
|120
|AUDUSD
|194
|EURCAD
|259
|GBPAUD
|551
|EURUSD
|-142
|GBPCHF
|-395
|NZDCHF
|132
|EURGBP
|86
|GBPUSD
|263
|CHFJPY
|355
|NZDJPY
|97
|XAGUSD
|75
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +37.50 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +36.00 USD
연속 최대 손실: -19.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
FusionMarkets-Live 2
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.09 × 2037
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
more Info can Whatsapp : +62 812-9777-2229
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1305 USD
95%
0
0
USD
USD
138
USD
USD
10
100%
116
68%
33%
1.27
0.66
USD
USD
39%
1:500