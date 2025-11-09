SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / SWING TRADE MINERVA
Ni Kadek Petikratmini

SWING TRADE MINERVA

Ni Kadek Petikratmini
0 reviews
Reliability
10 weeks
0 / 0 USD
Copy for 1305 USD per month
growth since 2025 95%
Headway-Real
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
116
Profit Trades:
79 (68.10%)
Loss Trades:
37 (31.90%)
Best trade:
37.50 USD
Worst trade:
-26.34 USD
Gross Profit:
355.60 USD (581 031 pips)
Gross Loss:
-279.57 USD (40 455 pips)
Maximum consecutive wins:
8 (36.00 USD)
Maximal consecutive profit:
53.11 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading activity:
32.55%
Max deposit load:
18.70%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
1.30
Long Trades:
74 (63.79%)
Short Trades:
42 (36.21%)
Profit Factor:
1.27
Expected Payoff:
0.66 USD
Average Profit:
4.50 USD
Average Loss:
-7.56 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-19.64 USD)
Maximal consecutive loss:
-26.34 USD (1)
Monthly growth:
47.05%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
11.13 USD
Maximal:
58.61 USD (33.43%)
Relative drawdown:
By Balance:
39.45% (58.61 USD)
By Equity:
27.44% (29.50 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 67
BTCUSD 8
EURJPY 4
ETHUSD 4
GBPJPY 4
AUDCAD 3
EURNZD 3
USDCHF 2
GBPCAD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
AUDUSD 2
EURCAD 2
GBPAUD 2
EURUSD 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
XAGUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -19
BTCUSD 54
EURJPY -4
ETHUSD 0
GBPJPY -9
AUDCAD -1
EURNZD 2
USDCHF -1
GBPCAD 4
CADJPY 3
USDJPY 1
AUDUSD 2
EURCAD 2
GBPAUD 4
EURUSD -1
GBPCHF -5
NZDCHF 2
EURGBP 1
GBPUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 1
XAGUSD 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.9K
BTCUSD 543K
EURJPY -690
ETHUSD -1.1K
GBPJPY -1.4K
AUDCAD -73
EURNZD 329
USDCHF -57
GBPCAD 550
CADJPY 457
USDJPY 120
AUDUSD 194
EURCAD 259
GBPAUD 551
EURUSD -142
GBPCHF -395
NZDCHF 132
EURGBP 86
GBPUSD 263
CHFJPY 355
NZDJPY 97
XAGUSD 75
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +37.50 USD
Worst trade: -26 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +36.00 USD
Maximal consecutive loss: -19.64 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Headway-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
FusionMarkets-Live 2
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 2037
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
29 more...
more Info can Whatsapp : +62 812-9777-2229
No reviews
2026.01.19 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 14:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 06:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 01:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.23 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 13:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 13:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
SWING TRADE MINERVA
1305 USD per month
95%
0
0
USD
138
USD
10
100%
116
68%
33%
1.27
0.66
USD
39%
1:500
