Ni Kadek Petikratmini

SWING TRADE MINERVA

Ni Kadek Petikratmini
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 95%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
116
Transacciones Rentables:
79 (68.10%)
Transacciones Irrentables:
37 (31.90%)
Mejor transacción:
37.50 USD
Peor transacción:
-26.34 USD
Beneficio Bruto:
355.60 USD (581 031 pips)
Pérdidas Brutas:
-279.57 USD (40 455 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (36.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.11 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
32.55%
Carga máxima del depósito:
18.70%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.30
Transacciones Largas:
74 (63.79%)
Transacciones Cortas:
42 (36.21%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
4.50 USD
Pérdidas medias:
-7.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-19.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.34 USD (1)
Crecimiento al mes:
47.05%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.13 USD
Máxima:
58.61 USD (33.43%)
Reducción relativa:
De balance:
39.45% (58.61 USD)
De fondos:
27.44% (29.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 67
BTCUSD 8
EURJPY 4
ETHUSD 4
GBPJPY 4
AUDCAD 3
EURNZD 3
USDCHF 2
GBPCAD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
AUDUSD 2
EURCAD 2
GBPAUD 2
EURUSD 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
XAGUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -19
BTCUSD 54
EURJPY -4
ETHUSD 0
GBPJPY -9
AUDCAD -1
EURNZD 2
USDCHF -1
GBPCAD 4
CADJPY 3
USDJPY 1
AUDUSD 2
EURCAD 2
GBPAUD 4
EURUSD -1
GBPCHF -5
NZDCHF 2
EURGBP 1
GBPUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 1
XAGUSD 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -1.9K
BTCUSD 543K
EURJPY -690
ETHUSD -1.1K
GBPJPY -1.4K
AUDCAD -73
EURNZD 329
USDCHF -57
GBPCAD 550
CADJPY 457
USDJPY 120
AUDUSD 194
EURCAD 259
GBPAUD 551
EURUSD -142
GBPCHF -395
NZDCHF 132
EURGBP 86
GBPUSD 263
CHFJPY 355
NZDJPY 97
XAGUSD 75
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +37.50 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +36.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
FusionMarkets-Live 2
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 2036
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
otros 29...
more Info can Whatsapp : +62 812-9777-2229
No hay comentarios
2026.01.19 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 14:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 06:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 01:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.23 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 13:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 13:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
SWING TRADE MINERVA
95%
0
0
USD
138
USD
10
100%
116
68%
33%
1.27
0.66
USD
39%
1:500
