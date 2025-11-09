СигналыРазделы
Ni Kadek Petikratmini

SWING TRADE MINERVA

Ni Kadek Petikratmini
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1305 USD в месяц
прирост с 2025 95%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
79 (68.10%)
Убыточных трейдов:
37 (31.90%)
Лучший трейд:
37.50 USD
Худший трейд:
-26.34 USD
Общая прибыль:
355.60 USD (581 031 pips)
Общий убыток:
-279.57 USD (40 455 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (36.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.11 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
32.55%
Макс. загрузка депозита:
18.70%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
74 (63.79%)
Коротких трейдов:
42 (36.21%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
4.50 USD
Средний убыток:
-7.56 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-19.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.34 USD (1)
Прирост в месяц:
47.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.13 USD
Максимальная:
58.61 USD (33.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.45% (58.61 USD)
По эквити:
27.44% (29.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 67
BTCUSD 8
EURJPY 4
ETHUSD 4
GBPJPY 4
AUDCAD 3
EURNZD 3
USDCHF 2
GBPCAD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
AUDUSD 2
EURCAD 2
GBPAUD 2
EURUSD 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
XAGUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -19
BTCUSD 54
EURJPY -4
ETHUSD 0
GBPJPY -9
AUDCAD -1
EURNZD 2
USDCHF -1
GBPCAD 4
CADJPY 3
USDJPY 1
AUDUSD 2
EURCAD 2
GBPAUD 4
EURUSD -1
GBPCHF -5
NZDCHF 2
EURGBP 1
GBPUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 1
XAGUSD 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.9K
BTCUSD 543K
EURJPY -690
ETHUSD -1.1K
GBPJPY -1.4K
AUDCAD -73
EURNZD 329
USDCHF -57
GBPCAD 550
CADJPY 457
USDJPY 120
AUDUSD 194
EURCAD 259
GBPAUD 551
EURUSD -142
GBPCHF -395
NZDCHF 132
EURGBP 86
GBPUSD 263
CHFJPY 355
NZDJPY 97
XAGUSD 75
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.50 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +36.00 USD
Макс. убыток в серии: -19.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
FusionMarkets-Live 2
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 2037
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
еще 29...
more Info can Whatsapp : +62 812-9777-2229
Нет отзывов
2026.01.19 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 14:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 06:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 01:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.23 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 13:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 13:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
