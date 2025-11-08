シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Perfect system 2
PAVEL BALCAR

Perfect system 2

PAVEL BALCAR
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -24%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
67
利益トレード:
39 (58.20%)
損失トレード:
28 (41.79%)
ベストトレード:
22.73 USD
最悪のトレード:
-19.46 USD
総利益:
203.13 USD (18 933 pips)
総損失:
-344.78 USD (23 311 pips)
最大連続の勝ち:
8 (73.09 USD)
最大連続利益:
73.09 USD (8)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
99.27%
最大入金額:
15.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
-0.60
長いトレード:
40 (59.70%)
短いトレード:
27 (40.30%)
プロフィットファクター:
0.59
期待されたペイオフ:
-2.11 USD
平均利益:
5.21 USD
平均損失:
-12.31 USD
最大連続の負け:
11 (-173.55 USD)
最大連続損失:
-173.55 USD (11)
月間成長:
20.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
235.70 USD
最大の:
235.70 USD (39.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.28% (235.70 USD)
エクイティによる:
16.14% (68.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCHF 23
NZDJPY 23
EURGBP 10
AUDNZD 4
EURUSD 4
USDCHF 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCHF -98
NZDJPY -39
EURGBP 56
AUDNZD 5
EURUSD -58
USDCHF -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCHF -3.5K
NZDJPY 1.8K
EURGBP 2.7K
AUDNZD 700
EURUSD -6.1K
USDCHF -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +22.73 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +73.09 USD
最大連続損失: -173.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-Pro-5
1.53 × 47
RoboForex-Pro
2.43 × 47
ICMarketsSC-Live23
3.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
This system works on the principle of S/R levels.

It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY

Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.

We expect a profit of between 7-20% per month.

Drawdown will be max 20-40 %.



Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)


レビューなし
2025.11.26 23:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 09:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 08:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.08 11:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 11:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 11:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.08 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
