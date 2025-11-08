- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
67
利益トレード:
39 (58.20%)
損失トレード:
28 (41.79%)
ベストトレード:
22.73 USD
最悪のトレード:
-19.46 USD
総利益:
203.13 USD (18 933 pips)
総損失:
-344.78 USD (23 311 pips)
最大連続の勝ち:
8 (73.09 USD)
最大連続利益:
73.09 USD (8)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
99.27%
最大入金額:
15.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
-0.60
長いトレード:
40 (59.70%)
短いトレード:
27 (40.30%)
プロフィットファクター:
0.59
期待されたペイオフ:
-2.11 USD
平均利益:
5.21 USD
平均損失:
-12.31 USD
最大連続の負け:
11 (-173.55 USD)
最大連続損失:
-173.55 USD (11)
月間成長:
20.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
235.70 USD
最大の:
235.70 USD (39.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.28% (235.70 USD)
エクイティによる:
16.14% (68.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCHF
|23
|NZDJPY
|23
|EURGBP
|10
|AUDNZD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCHF
|-98
|NZDJPY
|-39
|EURGBP
|56
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|-58
|USDCHF
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCHF
|-3.5K
|NZDJPY
|1.8K
|EURGBP
|2.7K
|AUDNZD
|700
|EURUSD
|-6.1K
|USDCHF
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.73 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +73.09 USD
最大連続損失: -173.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-5
|1.53 × 47
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|3.50 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 7-20% per month.
Drawdown will be max 20-40 %.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-24%
0
0
USD
USD
458
USD
USD
7
100%
67
58%
99%
0.58
-2.11
USD
USD
39%
1:500