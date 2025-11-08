SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Perfect system 2
PAVEL BALCAR

Perfect system 2

7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -24%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
67
Negociações com lucro:
39 (58.20%)
Negociações com perda:
28 (41.79%)
Melhor negociação:
22.73 USD
Pior negociação:
-19.46 USD
Lucro bruto:
203.13 USD (18 933 pips)
Perda bruta:
-344.78 USD (23 311 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (73.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.09 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
99.27%
Depósito máximo carregado:
15.18%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
-0.60
Negociações longas:
40 (59.70%)
Negociações curtas:
27 (40.30%)
Fator de lucro:
0.59
Valor esperado:
-2.11 USD
Lucro médio:
5.21 USD
Perda média:
-12.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-173.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-173.55 USD (11)
Crescimento mensal:
20.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
235.70 USD
Máximo:
235.70 USD (39.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.28% (235.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.14% (68.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCHF 23
NZDJPY 23
EURGBP 10
AUDNZD 4
EURUSD 4
USDCHF 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCHF -98
NZDJPY -39
EURGBP 56
AUDNZD 5
EURUSD -58
USDCHF -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCHF -3.5K
NZDJPY 1.8K
EURGBP 2.7K
AUDNZD 700
EURUSD -6.1K
USDCHF -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.73 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +73.09 USD
Máxima perda consecutiva: -173.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-Pro-5
1.53 × 47
RoboForex-Pro
2.43 × 47
ICMarketsSC-Live23
3.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
This system works on the principle of S/R levels.

It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY

Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.

We expect a profit of between 7-20% per month.

Drawdown will be max 20-40 %.



Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)


Sem comentários
2025.11.26 23:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 09:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 08:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.08 11:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 11:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 11:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.08 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
