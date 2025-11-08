- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
67
Negociações com lucro:
39 (58.20%)
Negociações com perda:
28 (41.79%)
Melhor negociação:
22.73 USD
Pior negociação:
-19.46 USD
Lucro bruto:
203.13 USD (18 933 pips)
Perda bruta:
-344.78 USD (23 311 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (73.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.09 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
99.27%
Depósito máximo carregado:
15.18%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
-0.60
Negociações longas:
40 (59.70%)
Negociações curtas:
27 (40.30%)
Fator de lucro:
0.59
Valor esperado:
-2.11 USD
Lucro médio:
5.21 USD
Perda média:
-12.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-173.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-173.55 USD (11)
Crescimento mensal:
20.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
235.70 USD
Máximo:
235.70 USD (39.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.28% (235.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.14% (68.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCHF
|23
|NZDJPY
|23
|EURGBP
|10
|AUDNZD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCHF
|-98
|NZDJPY
|-39
|EURGBP
|56
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|-58
|USDCHF
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCHF
|-3.5K
|NZDJPY
|1.8K
|EURGBP
|2.7K
|AUDNZD
|700
|EURUSD
|-6.1K
|USDCHF
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.73 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +73.09 USD
Máxima perda consecutiva: -173.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-5
|1.53 × 47
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|3.50 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 7-20% per month.
Drawdown will be max 20-40 %.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-24%
0
0
USD
USD
458
USD
USD
7
100%
67
58%
99%
0.58
-2.11
USD
USD
39%
1:500