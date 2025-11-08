- 자본
- 축소
트레이드:
88
이익 거래:
46 (52.27%)
손실 거래:
42 (47.73%)
최고의 거래:
22.73 USD
최악의 거래:
-19.46 USD
총 수익:
222.94 USD (22 263 pips)
총 손실:
-467.24 USD (31 623 pips)
연속 최대 이익:
8 (73.09 USD)
연속 최대 이익:
73.09 USD (8)
샤프 비율:
-0.27
거래 활동:
99.27%
최대 입금량:
15.18%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
61 (69.32%)
숏(주식차입매도):
27 (30.68%)
수익 요인:
0.48
기대수익:
-2.78 USD
평균 이익:
4.85 USD
평균 손실:
-11.12 USD
연속 최대 손실:
11 (-173.55 USD)
연속 최대 손실:
-173.55 USD (11)
월별 성장률:
-25.28%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
244.30 USD
최대한의:
244.30 USD (40.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.72% (244.30 USD)
자본금별:
16.14% (68.22 USD)
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 7-20% per month.
Drawdown will be max 20-40 %.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
