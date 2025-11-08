- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
78
Gewinntrades:
40 (51.28%)
Verlusttrades:
38 (48.72%)
Bester Trade:
22.73 USD
Schlechtester Trade:
-19.46 USD
Bruttoprofit:
206.97 USD (19 481 pips)
Bruttoverlust:
-431.54 USD (29 204 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (73.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.09 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.27
Trading-Aktivität:
99.27%
Max deposit load:
15.18%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
-0.95
Long-Positionen:
51 (65.38%)
Short-Positionen:
27 (34.62%)
Profit-Faktor:
0.48
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-173.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-173.55 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-18.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
235.70 USD
Maximaler:
235.70 USD (39.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.28% (235.70 USD)
Kapital:
16.14% (68.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURCHF
|28
|NZDJPY
|24
|EURGBP
|15
|AUDNZD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCHF
|-136
|NZDJPY
|-36
|EURGBP
|7
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|-58
|USDCHF
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCHF
|-6.6K
|NZDJPY
|2.4K
|EURGBP
|-125
|AUDNZD
|700
|EURUSD
|-6.1K
|USDCHF
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +22.73 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -173.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-5
|1.53 × 47
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|3.50 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 7-20% per month.
Drawdown will be max 20-40 %.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-37%
0
0
USD
USD
375
USD
USD
7
100%
78
51%
99%
0.47
-2.88
USD
USD
39%
1:500